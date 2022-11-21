Сарнавский сравнил Усмана Нурмагомедова и Махачева

Российский боец ММА Александр Сарнавский прокомментировал чемпионство соотечественников Усмана Нурмагомедова и Ислама Махачева в Bellator и UFC.

«Усман — молодой чемпион. Ему всего 24 года. Он быстро подобрался к титулу, очень грамотно, без каких-то ошибок. Я видел, что у него грамотно сработал менеджмент. Он хороший боец с большим арсеналом, обладает сильной ударной техникой, так как занимался тайским боксом и очень хорошо борется.

Ислам Махачев это уже боец высочайшего уровня, которому нет равных в легком весе. Сколько бы ни говорили, что Оливейра — серьезный соперник с сильным джиу-джитсу, я понимал, что Ислам, тренируясь с ребятами из Дагестана, этого не почувствует. Я не вижу, кто ему может составить конкуренцию в легком весе. Если Ислам будет и дальше защищать пояс, то в ближайшие два года никто на горизонте не появится», — приводит слова Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

22 октября в главном бою турнира UFC 280 в Абу-Даби Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушением во втором раунде и стал чемпионом UFC в легком весе.

Усман Нурмагомедов победил 18 ноября в Чикаго на турнире Bellator 288 бразильца Патрики Фрейре единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона Bellator.