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Сегодня, 11:30

Эдди Альварес бросил вызов Майклу Чендлеру

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC и Bellator Эдди Альварес (30-8) обратился к Майклу Чендлеру (23-8) с предложением провести трилогию.

«Эй, Майкл, я думаю, что настало время для нашего третьего боя. Отдохни, чемп, а потом давай устроим болельщикам то, что они хотят увидеть», — написал Альварес в Twitter.

Альварес дважды дрался с Чендлером, и оба раза бойцы закатили зрелищный поединок. В первом бою, который состоялся в ноябре 2011-го, Чендлер победил сабмишном в четвертом раунде, а во втором бою, состоявшемся в ноябре 2013-го, Альварес выиграл раздельным решением судей.

Майкл Чендлер
UFC
ММА
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