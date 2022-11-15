Адесанья назвал ключевой момент в бою с Перейрой, который привел к поражению

Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья (23-2) признался, что в бою с Алексом Перейрой (7-1) для него все стало плохо в тот момент, когда он повредил малоберцовый нерв.

«Он пробил мою ногу, — сказал нигериец на The MMA Hour. — До этого я бил его по ноге. Держу пари, что у него все еще болит нога. Но он попал мне в малоберцовый нерв... Я почувствовал, как напряглись мои нервы. Я был в порядке. Двигался, но чем дольше длился бой, тем больше ударов ногами он наносил и тем хуже мне становилось».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.