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Сегодня, 11:03

Адесанья назвал ключевой момент в бою с Перейрой, который привел к поражению

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья (23-2) признался, что в бою с Алексом Перейрой (7-1) для него все стало плохо в тот момент, когда он повредил малоберцовый нерв.

«Он пробил мою ногу, — сказал нигериец на The MMA Hour. — До этого я бил его по ноге. Держу пари, что у него все еще болит нога. Но он попал мне в малоберцовый нерв... Я почувствовал, как напряглись мои нервы. Я был в порядке. Двигался, но чем дольше длился бой, тем больше ударов ногами он наносил и тем хуже мне становилось».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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