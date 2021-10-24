Как в лучшие годы.

В Москве состоялось эпичное возвращение Федора Емельяненко после одного года и десяти месяцев простоя. 45-летний боец решился возглавить кард первого в истории турнира Bellator в России, взял в соперники не заслуженного ветерана, как он сам, а активного топового тяжа в лице Тимоти Джонсона.

В июне этого года 36-летний американец проиграл молодому Валентину Молдавскому, но не финишем или разгромным решением, а в плотнейшем поединке, где 29-летний россиянин добыл результат постоянным движением, аккуратной перестрелкой и вязким клинчем. Казалось бы, если молодой и крепкий Молдавский отпахал 25 минут осторожным вторым номером ради близкой победы с Джонсоном, то Федору, явно не способному сегодня драться так долго в энергозатратных боях, отводится совсем небольшой шанс на победу в виде быстрого нокаута.

Последний раз Джонсон проигрывал нокаутом Виталию Минакову больше двух лет назад. Но тогда, во-первых, он вышел на двухдневном уведомлении, а, во-вторых, Минаков, прежде чем нокаутировать американца, неплохо размягчил его борьбой и парочкой амплитудных тейкдаунов. От Федора мы борьбу не видели очень давно (разве что вспоминается бросок из самбо, когда Емельяненко сконтрил перевод Соннена три года назад), поэтому размягчать ему было Джонсона нечем — стоило ждать только стойки.

Начали бойцы очень осмотрительно — Федор в правше, Джонсон (который перевесил соперника на 12 кг) в левше. Оба сбивали друг другу переднюю руку. Дебютный удар нанес американец, выбросив одиночный левый прямой. Но первую настоящую атаку затеял Федор — спустя 38 секунд с начала поединка россиянин резко сократил дистанцию с правым прямым, бойцы разменялись — правый боковой Джонсона попал Федору куда-то в плечо, левый хук Емельяненко дошел до цели. После первого сокращения стало понятно, что и в 45 лет Федор по-прежнему очень быстр, имеет преимущество в скорости, а его левый боковой как на входах, так и на выходах в атаку может доходить.

Второе сокращение Федор предпринимает снова через правый прямой, опять успевая достать левым хуком. Джонсон отвечает, но Федор успевает повязать сильную левую руку соперника и выйти из мини-клинча на своих условиях, снова попадая левым боковым. Очень важный момент — скорость Федора позволяла ему стоять подальше, на дистанции побезопаснее, а затем резко сокращать ее с ударом. Джонсону стоило при таких сокращениях делать шаг назад, чтобы успевать встретить соперника. Вместо этого он бил боковые удары, всегда опаздывая.

Видя, что встречать Федора у него не получается, Тим пошел вперед сам и попал правым боковым. Федор успел отскочить и немного смягчить инерцию удара, разорвав дистанцию. Если бы Джонсон умел связывать такой удар с догоняющим хай-киком, Федору пришлось бы непросто. Американец снова пошел вперед и напоролся на левый чек-хук Федора — его исторически лучший и самый быстрый панч. При том, что Федор лучше работал по голове, отметим, что Джонсон успевал попадать по корпусу. После пропущенного левого хука навстречу американец остался на чуть незнакомой дистанции — когда боец промахивается и получает навстречу, ему требуется какое-то время, чтобы прочувствовать новый участок клетки или ринга.

Джонсон же остался в статичной позиции и замахнулся с правым через руку — Федор мгновенно разрезал правым прямым навстречу, соединил с левым хуком (правая рука Джонсона не успела вернуться домой) и сшиб соперника наглухо правым боковым. Нокаут. Блестящая скоростная комбинация Федора, последний раз мы видели от него комбинационные нокауты еще во времена поединков с Сатоши Ишии и Педро Риззо.

Никогда Джонсон не проигрывал такому возрастному бойцу, и сложно вспомнить другой такой возрастной нокаут в истории тяжелого веса Bellator. Федор доказал, что его скорость и мощь по-прежнему при нем — он может выключать не только пенсионеров, но и действующих топов. Браво.