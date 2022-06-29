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Сегодня, 17:38

Тайрон Вудли об Адесанье: «Мне не нравится его чертова высушенная задница»

Бывший чемпион UFC Вудли готов подраться с Адесаньей
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли (19-7) сообщил, что он готов провести бой против чемпиона среднего веса Исраэля Адесаньи (22-1).

«Если Дана скажет: «Тайрон, я хочу, чтобы ты подрался с Исраэлем», то я отвечу согласием, — сказал Вудли в подкасте The Residency Podcast. — Мне не нравится его чертова высушенная задница. Ему стоит воспользоваться маслом дерева. Подерусь с его задницей!

Мне все равно, нравлюсь ли я вам, мне все равно, что ты написал в интернете, мне все равно, что ты списываешь меня. Это не имеет значения. Я должен сорвать еще один крупный чек".

Вудли прошлый бой в UFC проиграл Висенте Люке (21-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США.

Адесанья проведет следующий бой против второго номера рейтинга дивизиона Джареда Каннонье (15-5) 2 июля на UFC 276 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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