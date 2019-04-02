Бразильский боец ММА умер сразу после боя

Боец ММА Матеуш Фернандеш умер спустя несколько часов после боя на турнире по смешанным единоборствам в бразильском Манаусе. 22-летний бразилец пропустил серию нокаутов от Обэда Перейры, после чего рефери остановил поединок.

Фернандеш был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь около двух часов, однако у спортсмена остановилось сердце.

Отметим, что Фернандеш тренировался в социальном проекте, направленном на помощь людям с наркотической зависимостью. Координатор этого проекта Вандерлусе Кантуриас, ссылаясь на заключение следователя, сообщила, что боец умер не из-за нокаутов, а по причине передозировки наркотиков.

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