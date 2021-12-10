Бразилец Гимараеш выйдет на коротком уведомлении против Виктора Немкова

Бразилец Леонардо Гимараеш проведет поединок против россиянина Вадима Немкова на благотворительном турнире «Драться, чтобы спасти», сообщает пресс-служба мероприятия.

Гимараеш заменит своего соотечественника Кайо Биттенкурта, который получил травму.

На счету 39-летнего Гимараеша 14 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У 34-летнего Немкова 30 побед, 8 поражений и 1 ничья. Поединок между бойцами пройдет 19 декабря.