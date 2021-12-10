Боец Семенов считает Дастина Порье фаворитом в поединке с Чарльзом Оливейрой

Известный российский боец смешанных единоборств Андрей Семенов (Белая Акула) заявил, что в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе между американцем Дастином Порье и бразильцем Чарльзом Оливейрой выиграет тот, у кого будет лучше тактика.

«Именно тактика играет большую роль на таком уровне соревнований. В этом плане я бы отдал предпочтение Дастину Порье. Мне нравится его настрой, его ведение боя, уважение к сопернику», — цитирует Семенова РЕН ТВ.

12 декабря 2021 года Чарльз Оливейра и Дастин Порье поспорят за чемпионский титул UFC в легком весе на турнире UFC 269. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Начало — в 07.00.

В России бой покажет РЕН ТВ. Телеканал также планирует транслировать весь турнир UFC 269.