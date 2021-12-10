Бой Егорова отменен из-за проблем со здоровьем у его соперника
15:07
Поединок между Алексеем Егоровым и Арсеном Гуламиряном за титул суперчемпиона мира WBA в тяжелом весе (до 90,7 кг) отменен из-за проблем со здоровьем у французского боксера, сообщает пресс-служба турнира.
Команда Гуламиряна 10 декабря решила сняться с боя, о чем сообщила Всемирной боксерской ассоциации WBA.
Таким образом, главным событием турнира RCC Boxing Promotions станет бой между уральским боксером Евгением Ляшковым и Арменом Атаевым.
Читайте также
«Убедился, как в НХЛ умеют отлично заливать в уши». Интервью российского форварда Голышева о том, как его обманули в Америке
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю