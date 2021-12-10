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Бой Егорова отменен из-за проблем со здоровьем у его соперника

15:07
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Поединок между Алексеем Егоровым и Арсеном Гуламиряном за титул суперчемпиона мира WBA в тяжелом весе (до 90,7 кг) отменен из-за проблем со здоровьем у французского боксера, сообщает пресс-служба турнира.

Команда Гуламиряна 10 декабря решила сняться с боя, о чем сообщила Всемирной боксерской ассоциации WBA.

Таким образом, главным событием турнира RCC Boxing Promotions станет бой между уральским боксером Евгением Ляшковым и Арменом Атаевым.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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