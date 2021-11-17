«За правильные цифры Мага может выйти и аккуратно его покатать». Брат Магомеда Исмаилова ответил Сапогову

Старший брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова Рамазан Исмаилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на резкие слова экс-футболиста «Волги» Алексея Сапогова.

Ранее 33-летний Сапогов вызвал на бой 35-летнего Исмаилова и посоветовал бойцам серьезнее относиться к соперникам, а также «следить за языком».

«Кто такой Алексей Сапогов? Я его вроде бы не оскорбил. Я проанализировал ситуацию и сказал, что думаю. Если это ему не нравится — это его проблемы. Он сам должен в себе разобраться, почему ему не нравится, когда белое называют белым, а черное — черным. Он же не боец ММА. Если бы Маге предложили поиграть в футбол, я бы ему сказал, что шансов против профессиональных футболистов нет. У меня есть понимание, что мы не потянем. У каждого есть своя работа. Вы знаете футболистов. Их тронешь — они падают. Актерская игра у них на уровне. Актером он может быть, но не бойцом ММА», — сказал Исмаилов «СЭ».

«Какой у него вес? 60 килограмм? Я найду ему бойца такого же веса, если ему нужно. Но зачем человеку лишние травмы? Если Сапогов может организовать бой, пусть организовывает. Почему Мага должен организовывать? За правильные цифры, правильные гонорары Мага может выйти и аккуратно его покатать. Это его проблемы. У меня один вопрос к Сапогову — что я сказал, чтобы следить за своим языком? Я не из тех недалеких людей, кто агрессией отвечает на агрессию. Нужно разобраться в ситуации. За правильные цифры мы рассмотрим это предложение», — добавил Исмаилов.