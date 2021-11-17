Грузинка Лиана Джоджуа уволена из UFC
Грузинский боец Лиана Джоджуа покинула UFC
10:10
Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Лиана Джоджуа уволена из UFC, пишет в Twitter журналист MMA Fighting Гильермо Круз.
Причина прекращения контракта не сообщается. 26-летняя спортсменка выступает в наилегчайшем весе. В ее активе 4 боя в UFC и одна победа.
В последнем поединке Джоджуа уступила американке Кортни Кейси единогласным решением судей. Бой прошел 13 ноября.
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