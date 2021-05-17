Бойца уволили из промоушена прямо в клетке из-за агрессивного поведения

На турнире поп-ММА промоушена «Наше дело» Битва Не За Хайп состоялся поединок в тяжелом весе между Вячеславом Рябовым и Даниялом Эльбаевым. Бой завершился победой Рябова техническим нокаутом в первом раунде. Сразу после его окончания произошел конфликт, который чуть не перерос в драку.

Проигравший боец начал выражать недовольство работой рефери Александра Сидорина. Далее Даниял устроил потасовку с ведущим Артемом Тарасовым и организатором проекта Артуром Арутюняном.

Артур уволил Данияла прямо в клетке из-за его агрессивного поведения.

«Инцидент с Даниялом Эльбаевым — это издержки нашей профессии. Такое бывает, мы к этому готовы, и ничего такого здесь не случилось», — прокомментировал ситуацию основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян в разговорес «СЭ».

«Это было сказано на эмоциях, но если это было сказано, то по-другому быть не может. Даниял Эльбаев сегодня вышел в клетку «Нашего Дела» в последний раз за свою карьеру», — подтвердил он.

Турнир «Наше дело» Битва Не За Хайп прошел 16 мая в Москве в УСК «Крылья Советов». Ивент впервые транслировался в прямом эфире при полных трибунах.