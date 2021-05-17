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В «Ахмате» прокомментировали слова Кадырова о Хабибе

09:09
Хабиб Нурмагомедов. Фото UFC
Хабиб Нурмагомедов. Фото UFC
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Вице-президент бойцовского клуба «Ахмат» Асланбек Бадаев в Instagram отреагировал на слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова об экс-чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Хабиб действительно, как и любой другой боец организации, является проектом промоушена. Потому что на него делается ставка. Почему «проект»? Потому что в UFC Хабиб вышел на другой уровень популярности. Особенно после победы над Конором Макгрегором. И поэтому к нему было особое отношение.

В том, что Рамзан Ахматович называет его проектом UFC, нет ничего плохого. Это не умаляет его достижений. Напротив, он наш брат, мы за него болели», — рассказал Бадаев.

Публикация от Fight Club Akhmat (@akhmat_mma)

Кадыров назвал Хабиба Нурмагомедова «проектом UFC» 12 мая во время прямого эфира в Instagram. Непобежденный Нурмагомедов официально завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года. На его счету 29 побед.

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