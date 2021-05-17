Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала фото в открытом купальнике

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Спортсменка показала новый снимок в открытом купальнике.

Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.

Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове».