Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант опубликовала фото в открытом купальнике
11:06
Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.
Спортсменка показала новый снимок в открытом купальнике.
Напомним, в феврале 2021 года Ванзант дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship. Спортсменка проиграла американке Бритен Харт.
Ранее американка выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя девушка-боец провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове».
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