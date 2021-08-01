Бой Вадима Немкова против Энтони Джонсона состоится 16 октября в Финиксе
11:27
Действующий чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории россиянин Вадим Немков проведет бой против американца Энтони Джонсона на турнире Bellator, который пройдет 16 октября (в ночь на 17 октября по московскому времени) в Финиксе (США).
Их поединок будет носить статус полуфинала Гран-при. В другом полуфинале сойдутся американцы Райан Бэйдер и Кори Андерсон.
На счету Немкова 13 побед и 2 поражения. Статистика Джонсона состоит из 23 побед и 6 поражений.
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