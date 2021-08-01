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Усман Нурмагомедов обратился к болельщикам после победы на Bellator 263

12:27
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
Усман Нурмагомедов. Фото Instagram
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Российский легковес Bellator Усман Нурмагомедов обратился к болельщикам и команде после победы над американцем Мэнни Муро.

«Салам алейкум всем. Спасибо всем за поддержку. Хочу поблагодарить тренера Хавьера Мендеса за все то внимание, которое он уделяет нам. Большое спасибо всем братьям, всей моей команде, я очень ценю это. Большое спасибо всем тем, кто болеет за меня и переживает, это все для вас. Скоро увидимся», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Нурмагомедов победил Муро техническим нокаутом в первом раунде. Бой проходил на турнире Bellator 263 в США. Теперь на счету непобежденного Усмана 13 побед.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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