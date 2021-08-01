Бой Чавеза и Камаки на UFC Vegas 33 закончился вничью, Роу нокаутировал Коси

Поединок Дэнни Чавеза и Кая Камаки на турнире UFC Vegas 33 закончился вничью.

Двое судей зафиксировали счет 28-28, один арбитр признал Камаку победителем со счетом 29-27, однако боец был оштрафован за тычок в глаз и удар ниже пояса во втором раунде.

В другом бою андеркарда UFC Vegas 33 Фил Роу нокаутировал Ораяна Коси. Нокаут был зафиксирован в конце второго раунда поединка.

Следующий турнир UFC состоится в ночь с 7 на 8 августа. Главным поединком мероприятия UFC 265 будет поединок Деррика Льюиса и Сирила Гана.