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Бой Чавеза и Камаки на UFC Vegas 33 закончился вничью, Роу нокаутировал Коси

09:00

Поединок Дэнни Чавеза и Кая Камаки на турнире UFC Vegas 33 закончился вничью.

Двое судей зафиксировали счет 28-28, один арбитр признал Камаку победителем со счетом 29-27, однако боец был оштрафован за тычок в глаз и удар ниже пояса во втором раунде.

В другом бою андеркарда UFC Vegas 33 Фил Роу нокаутировал Ораяна Коси. Нокаут был зафиксирован в конце второго раунда поединка.

Следующий турнир UFC состоится в ночь с 7 на 8 августа. Главным поединком мероприятия UFC 265 будет поединок Деррика Льюиса и Сирила Гана.

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Иван Торопцев все материалы автора

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