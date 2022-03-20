Англичанин Пимблетт сравнил свою победу над Варгасом с боями Хабиба Нурмагомедова

Английский боец UFC Пэдди Пимблетт (18-3) после впечатляющей победы над мексиканцем Родриго Варгасом (12-5) на UFC Fight Night 204 заявил, что он, в отличии от Хабиба Нурмагомедова (29-0), всегда показывает яркие бои.

«Я показал еще одно выступление вечера, — сказал Пимблетт в интервью ESPN. — Я никогда не участвую в скучных поединках. Обо мне такого не скажешь. Хабиб выиграл 29 боев, но он никогда не показывал такого захватывающего выступления».

Пимблетт победил Варгаса самбишном в первом раунде. Британский боец провел в UFC 2 боя. Предыдущий бой против Луиджи Вендрамини (9-3) он выиграл нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 204 (19 марта).