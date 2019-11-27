Бой Хабиба с Фергюсоном пока не утвержден официально

Поединок российского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном пока официально не утвержден, сообщили в команде спортсмена из США.

— Не стоит торопиться. Бой не утвержден окончательно, — цитирует представителя Фергюсона ТАСС. — Когда это произойдет, будет объявлено официально.

Ранее сообщалось, что контракт на бой уже подписан. Об этом написал в Instagram отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.