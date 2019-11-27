Бой Хабиба с Фергюсоном пока не утвержден официально
27 ноября 2019, 18:58
Поединок российского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном пока официально не утвержден, сообщили в команде спортсмена из США.
— Не стоит торопиться. Бой не утвержден окончательно, — цитирует представителя Фергюсона ТАСС. — Когда это произойдет, будет объявлено официально.
Ранее сообщалось, что контракт на бой уже подписан. Об этом написал в Instagram отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: бой года в UFC
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...