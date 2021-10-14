Бой Андрея Корешкова и Рустама Хабилова сорвался

Поединок между российскими бойцами Андреем Корешковым и Рустамом Хабиловым не состоится. Он исключен из карда турнира Bellator 269, который пройдет 23 октября в Москве.

Причиной отмены боя стала коронавирусная инфекция, о чем в своем Instagram сообщил тренер и спарринг-партнер Корешкова Александр Шлеменко.