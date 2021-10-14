Александр Волков: «В начале карьеры я экономил на капах, и теперь у меня хронический вывих челюсти»

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков рассказал о важности хорошей капы.

«Капа — очень важный элемент экипировки, который реально вас защищает, — сказал Волков на своем Youtbue-канале «Александр Волков». — На каком бы уровне вы ни занимались, я рекомендую пойти вам к стоматологу, профессионалу, который делает бойцовские капы, и сделать себе индивидуальную капу. Потратить лишние 6 тысяч из своего бюджета, но вы точно сохраните себе зубы, точно сохраните себе челюсть. Это предотвратит и лишние нокдауны, потому что от челюсти зависит, насколько хорошо вы умеете принимать удары.

Я в начале карьеры, когда забивал на капы и варил себе их за сто рублей, покупал в «Спортмастере», вывихнул себе несколько раз челюсть, теперь у меня хронический вывих челюсти. Когда открываю рот, она выходит из сустава. Чтобы такого не было, рекомендую всем сразу сделать себе хорошую капу. Вот эта хорошая капа у меня, служит уже года три или четыре. Сделайте себе хорошую, дорогую капу у профессионала, и долго не будете знать никаких проблем».

30 октября Волков подерется с Марчином Тыбурой на UFC 267 в Абу-Даби.