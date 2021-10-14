Роб Фонт: «Кори Сэндхэген выиграет у Петра Яна решением, используя дистанцию и длину рычагов»

Четвертый номер легчайшего веса UFC Роб Фонт поделился прогнозом на поединок Петра Яна и Кори Сэндхэгена.

«Кори очень плавно, четко двигается, выверяет каждый удар. Умный боец. Я думаю, он выиграет у Петра Яна решением, используя длину рычагов и дистанцию», — сказал Фонт в интервью YouTube-каналу MiddleEasy.

Поединок Яна и Сэндхэгена за временный пояс в легчайшем весе пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.