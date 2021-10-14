Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Роб Фонт: «Кори Сэндхэген выиграет у Петра Яна решением, используя дистанцию и длину рычагов»

14 октября, 17:59
Теги:

Четвертый номер легчайшего веса UFC Роб Фонт поделился прогнозом на поединок Петра Яна и Кори Сэндхэгена.

«Кори очень плавно, четко двигается, выверяет каждый удар. Умный боец. Я думаю, он выиграет у Петра Яна решением, используя длину рычагов и дистанцию», — сказал Фонт в интервью YouTube-каналу MiddleEasy.

Поединок Яна и Сэндхэгена за временный пояс в легчайшем весе пройдет 30 октября на UFC 267 в Абу-Даби.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Ок, но: чем завершился визит Виктории Нуланд в Москву
1
1