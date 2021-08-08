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Реакция Нганну на победу Гана над Льюисом: «До скорой встречи, мальчик»

09:48
Франсис Нганну. Фото Instagram
Франсис Нганну. Фото Instagram
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Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну прокомментировал победу Сирила Гана над Дерриком Льюисом.

«Впечатляющее выступление от Гана. Теперь он законный претендент. До скорой встречи, мальчик. Вы знаете, когда, вы знаете», — написал Нганну в Twitter.

Ган нокаутировал Льюиса в третьем раунде и стал временным чемпионом. Бойцы сразились в главном событии UFC 265, который завершился в ночь на 8 августа в Хьюстоне (штат Техас). Теперь на счету непобежденного француза 10 побед.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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