Реакция Нганну на победу Гана над Льюисом: «До скорой встречи, мальчик»

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну прокомментировал победу Сирила Гана над Дерриком Льюисом.

«Впечатляющее выступление от Гана. Теперь он законный претендент. До скорой встречи, мальчик. Вы знаете, когда, вы знаете», — написал Нганну в Twitter.

Ган нокаутировал Льюиса в третьем раунде и стал временным чемпионом. Бойцы сразились в главном событии UFC 265, который завершился в ночь на 8 августа в Хьюстоне (штат Техас). Теперь на счету непобежденного француза 10 побед.