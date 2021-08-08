Реакция Нганну на победу Гана над Льюисом: «До скорой встречи, мальчик»
09:48
Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну прокомментировал победу Сирила Гана над Дерриком Льюисом.
«Впечатляющее выступление от Гана. Теперь он законный претендент. До скорой встречи, мальчик. Вы знаете, когда, вы знаете», — написал Нганну в Twitter.
Ган нокаутировал Льюиса в третьем раунде и стал временным чемпионом. Бойцы сразились в главном событии UFC 265, который завершился в ночь на 8 августа в Хьюстоне (штат Техас). Теперь на счету непобежденного француза 10 побед.
Impressive performance from Gane !— Francis Ngannou (@francis_ngannou) August 8, 2021
He's now a legit contender.
See you soon boy. When you know you know. #ufc265
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