Боец UFC Волков рассказал, сколько денег получил за съемки в сериале «След»

Российский боец UFC Александр Волков рассказал, как снимался в криминальном сериале «След».

— Ты снимался в сериале «След» в 2008-2009 году. У тебя тогда была эпизодическая роль. Как так получилось?

— Тогда искали ребят, которые занимаются единоборствами, — цитирует Sport24 Волкова. — Мой тренер предложил меня, и я поехал. Никакой особенной истории нет. По-моему, я тогда получил пять тысяч рублей. Снимался я весь день, по сценарию меня отправили в нокаут в небольшом бою. И меня несколько часов снимали, как я падаю на ринг, а изо рта течет кровь. Весь эпизод снимался весь день. А самое сложное было для меня то, что мне нужно было обуть боксерки. Они были очень маленького размера, а нога-то у меня большая. И я мучился, но все получилось.

— А пять тысяч рублей в тот момент для тебя было существенно?

— Да, я тогда был студентом. Но не то что существенно... Просто тогда на пятерку можно было нормально закупиться.

34-летний Волков за свою карьеру провел 45 боев в ММА и одержал 35 побед.