Александр Волков рассказал об участии в шуточном интервью в юмористическом шоу

Российский боец UFC Александр Волков в беседе рассказал об участии в шуточном интервью на YouTube-канале «Плюшки».

— Выпуск «Плюшек» с твоим участием посмотрело более пяти миллиона человек. Очевидно, среди них достаточно людей, которые могли увидеть тебя впервые. Ты почувствовал прирост популярности после этого шоу?

— Физически я этого не почувствовал, так как отпустил всю эту медийную историю. А снялся в «Плюшках», потому что там не было тем ММА. И мне хотелось в этом поучаствовать, плюс я слежу за КВН. Повторюсь, популярности я не почувствовал, но заметил, что люди этот выпуск смотрели. Меня многие спрашивали об этих съемках, да и, вроде, все получилось удачно. Все повеселились и посмеялись, — приводит слова Волкова Sport24.

— А что ты во время съемок? В одном интервью отмечал, что по началу было не очень комфортно.

— Нет, все было нормально. Но немножко было некомфортно, что я первый раз видел людей, с которыми нужно было отыгрывать какие-то моменты. Импровизировать. И весь этот дискомфорт был связан с тем, что со мной были малознакомые люди. Но потом, минут через 15, все наладилось. Все было классно.

— Почти всю программу ты был невозмутимым, но было несколько моментов, где тебя «порвало». Что больше всего развеселило?

— Были такие моменты, но в итоговую версию интервью они не вошли. Мы смеялись на самом деле очень много. А сам смех вырезали. Но я старался сохранить свою роль. И, кстати, многие люди верят всему происходящему в интервью и переспрашивают: «Как ты это выдержал?» Для меня же главная сложность заключалась лишь в том, что на какие-то вопросы нужно было отвечать с помощью интуиции или по памяти, так как сценария перед глазами не было. Много импровизации. И еще! Перед интервью мне прислали сценарий. Я прочитал и подумал, что это все выйдет в стиле старого баяна. Вот эти шутки про «смешивать единоборства» и так далее. Но получилось в итоге прикольно.