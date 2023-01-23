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Менеджер Физиева: «Рафаэль выше уровнем Гэтжи, он может переиграть его без глупой рубки»

Менеджер Физиева поделился ожиданиями от поединка своего бойца против Джастина Гэтжи
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Менеджер Рафаэля Физиева Саят Абдрахманов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился ожиданиями от поединка своего бойца против Джастина Гэтжи.

«Рафаэль своими яркими победами и бонусами заслужил соперника с большим именем. Так получилось, что Джастин был свободен, был после поражения. Здесь есть такая логика, которая не всегда работает, но иногда она имеет смысл — что если человек выше тебя рейтингом, но идет на поражении, я думаю, он должен взять соперника ниже в рейтинге, но который идет на серии побед. Джастин не сразу согласился, но здесь главную роль сыграло желание UFC организовать этот поединок. Любой фанат смешанных единоборств понимает, что это потенциально бой года.

При этом, понятие «зрелищный поединок» — это не обязательно, чтобы была кровавая баня. Я считаю, что Рафаэль обладает навыками, уровнем выше, чем у Гэтжи, он может переиграть его, перебить. В рубке шансы 50 на 50, здесь нельзя давать шансы Гэтжи. Я думаю, основная часть боя пройдет в стойке, но не просто глупая рубка, а высококлассный поединок».

Поединок Физиева и Гэтжи пройдет 18 марта на UFC 286.

Рафаэль Физиев
ММА
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