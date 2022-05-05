Андерсон Сильва: «UFC не уважает наследие бойцов. Они используют вас, а потом просто вышвыривают»

Андерсон Сильва заявил, что UFC пытаются разрушить карьеры бойцов, которые у них больше не выступают

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) заявил, что UFC пытаются разрушить карьеры бойцов, которые у них больше не выступают.

Также бразилец отметил, что за боксерский бой против Хулио Сезара Чавеса-младшего получил больше денег, чем за последние 3 боя в UFC.

«Когда я закончил карьеру в UFC, абсолютно все, особенно Дана Уайт, говорили: «Андерсону нужно завязать с боями, — приводит слова Сильвы издание Sportsnaut. — Никто в таком возрасте не сможет выступать», и бла-бла-бла. Я почувствовал неуважение в свой адрес. Когда ты добился успеха в ММА, единственное, что ты как президент лиги должен сделать, — это проявить уважение. Сейчас мне уже все равно. UFC не уважает наследие бойцов. Они используют вас, а потом просто вышвыривают. Затем они пытаются разрушить твою карьеру, чтобы ты нигде не смог выступать. Это произошло со многими бойцами. Обычные люди об этом не слышат. В бою против Хулио Сезара Чавеса-младшего я заработал больше, чем в последних трех боях в UFC».

Сильва победил экс-чемпиона мира в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего по правилам бокса 20 июня 2021 года в Гвадалахаре, Мексика.

Бразилец расстался с UFC осенью 2020 года, когда проиграл Юраю Холлу (17-10) техническим нокаутом в третьем раунде на UFC Fight Night 181 в Лас-Вегасе, США.