Боец UFC Романов: «Эспино вызывает у меня отвращение. Каким уровнем идиотизма нужно обладать?»

Молдавский тяжеловес UFC Александр Романов (14-0) в интервью «СЭ» прокомментировал поведение испанца Хуана Эспино (10-3) после их поединка, который состоялся 17 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC on ESPN 22.

В начале третьего раунда Эспино нанес нелегальный удар в пах, из-за которого Романов не смог продолжить драться. Поскольку бой продлился не менее двух раундов, был определен победитель — молдавский спортсмен выиграл раздельным решением судей. Эспино стал обвинять Романова с симуляции.

— Я считаю, что это недостойное и немужское поведение с его стороны, — сказал Романов. — Вместо того чтобы извиниться и повести себя по-мужски, он начал включать какую-то гордость непонятную. Будто я сам подставил пах под его удар. Не знаю, каким уровнем идиотизма нужно обладать, чтобы такие моменты допускать. Ты взрослый человек, тебе 40 лет, но такое ощущение, что тебе 18—20 и ты играешь такие моменты — обиженка, не обиженка, «Оскары» какие-то... Ерунду придумывает.

Ему многие славянские ребята писали в комментариях, но он их всех заблокировал, все поудалял. Мои знакомые задавали вопрос, почему он так себя ведет, взрослый же мужчина. За что он их сразу забанил. У нас на улице всегда говорили, что если ты начал газовать, если ты показал, что ты дерзкий, то газуй до конца: держи марку... А он, со слов моих знакомых, сначала что-то выложил в Instagram, а потом удалил. Снова выложил — и опять удалил. Вот эта его чехарда... Не знаю. В моем понимании, мужчина не должен так себя вести.

— Ваш тренер Эдуард Кеся в Instagram назвал его поведение цирком. Это он про посты Эспино или было что-то еще в кулуарах, чего мы не знаем?

— Вот эти его нападки [в Instagram] реально похожи на клоунаду. Мой тренер — сдержанный, уравновешенный человек. Я впервые увидел, чтобы он позволил себе написать в интернете такое. Он был рядом со мной и видел, как мне было больно. И когда он увидел всю эту чехарду в интернете, всю эту грязь, то он просто не выдержал. Цирк. По-другому и не назвать. Мужчина не должен вести себя так, как Эспино.

— Насколько я понял, Эспино был уверен в своей победе в третьем раунде, поскольку вы выдохлись.

— Но ему и так третий раунд отдали — 29-28.

— Возможно, что он имеет в виду, что смог бы финишировать... То есть он делает упор на том, что вас покинули силы.

— Я не знаю, показывали это в трансляции или нет, но, когда я лежал на канвасе, он напротив меня так же лежал и еле дышал. И о каких силах он говорит, если он сам задыхался и еле-еле стоял на ногах? После боя можно говорить многое. Но дерись красиво. На самом деле он очень грязно вел поединок. В первом раунде, когда он оказался сверху, то подбородком мне на глаз нажимал — специально. Если видео боя изучить детально, то вы увидите, что во время боя он сделал много грязных и противных вещей. В этом сопернике я не увидел мужского достоинства. Это первый соперник в моей карьере, к которому у меня появилось отвращение. У меня никогда не было конфликтов с кем-либо из соперников. Я со всеми из 13 ребят, с которыми дрался раньше, до сих пор общаюсь. Это ребята со всего мира — из России, Бразилии, Украины, Грузии. У нас теплые отношения.

(Илья Андреев)

Полностью интервью с Александром Романовым — здесь