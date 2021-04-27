Латвийский боец ММА рассказал, как тренер заставлял его нападать на прохожих

Латвийский боец ММА и кикбоксер Константин Глухов в интервью «СЭ» рассказал, что в 2000-х его бывший тренер Юрий Рыжиков просил его нападать на прохожих.

— Я должен был ходить по Киеву и нападать на простых людей. Да, это так. Надо было избивать их. Бомжей, алкашей. Я как трезво мыслящий человек понимал, что это бред полный. Они (семья тренера. — Прим. «СЭ») жили в Киеве в одном плохом районе. Район автовокзала. Там были алкоголики, наркоманы, и мы специально шли вечером через этот район. Они специально оставляли меня одного и говорили: «Бей. Если ты нормально на улице подерешься, то в боях будешь выносить всех». Блин, ну вы понимаете, что я человек незлой? Конечно, пытался пару раз [подраться], говорил человеку: «Ты че, ты че??» А он мне: «Я ниче». И я думал: «Ну что я на него гоню?»

— Жесть.

— Ужас. И вот таких случаев было много. Но я больше про это рассказывать не буду ничего. Вот так во мне воспитывали мужество и хладнокровие.

(Илья Андреев)

Интервью с Константином Глуховым можно прочитать здесь