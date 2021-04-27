«Сын» Бена Аскрена проведет бой против Питерсона в июне на UFC 263

Американский полулегковес Чейз Хупер, разыгравший Хорхе Масвидаля, сказав, что он сын Бена Аскрена, проведет бой в июне на UFC 263. Его соперником станет соотечественник Стивен Питерсон. Об этом сообщил Хупер в своем Instagram.

Рекорд 21-летнего Хупера в ММА — 10 побед, 1 поражение и ничейный бой. В UFC он провел 3 боя, выиграв в 2-х. Сильная сторона молодого бойца — его грэпллинг. Хупер разыграл Масвидаля на медиа-дне UFC 246, представившись сыном Бена Аскрена, так как у него, как и у бывшего чемпиона Bellator и ONE FC, кучерявые волосы. Хорхе поверил и извинился тогда за жесткий нокаут в бою с Аскреном.

30-летний Питерсон является более опытным бойцом. За его плечами 18 побед и 9 поражений. В сильнейшей лиге он провел 5 боев и в 2-х из них он вышел победителем.