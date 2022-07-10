Рафаэль Физиев высказался о возможном бое с Гамротом

29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1) считает, что он и Матеуш Гамрот (21-1) должны подраться против бойцов из первой пятерки рейтинга UFC в легком дивизионе.

«Скорее всего, я окажусь на 7-й строчке рейтинга легкого дивизиона, а Матеуш Гамрот — на 8-й строчке, поэтому можно устроить этот бой, — сказал Физиев в интервью ESPN. — Я пока что ничего не добился в этом спорте, но я думаю, что парни из топ-5 должны драться с новым поколением бойцов. Чтобы я подрался с кем-то из топ-5, и Матеуш с кем-то из топ-5. Парни из топ-5 долгое время находятся наверху, потому что они дерутся друг с другом. Дивизиону нужна свежая кровь».

Физиев победил Рафаэля дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Гамрот победил Армана Царукяна (18-2) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.