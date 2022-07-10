Жорж Сен-Пьер назвал трех бойцов, с которыми он бы хотел подраться

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) сообщил, что если бы он вернулся в UFC, то в качестве возможных соперников выбрал бы либо Камару Усмана (20-1), либо Хамзата Чимаева (11-0), либо Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Если бы мне пришлось вернуться в октагон и выбрать трех соперников, с которыми я бы хотел подраться, то я бы выбрал лучших, — сказал Сен-Пьер в интервью ESPN. — Я бы выбрал Усмана, Чимаева и Хабиба, если он будет готов драться. К сожалению, этого никогда не произойдет. Я закончил карьеру, и отнюдь не скучаю по боям».

Сен-Пьер завершил карьеру 17 ноября 2013 года после UFC 167, оставив титул UFC в полусреднем весе. 5 ноября 2017 года на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.