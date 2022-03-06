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Сегодня, 19:02

«Не передать словами, как я его уважаю». Колби Ковингтон поддержал Веласкеса

Ковингтон поддержал попавшего в тюрьму Веласкеса

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) сообщил, что многие люди на месте бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Кейна Веласкеса сделали бы то, что сделал американский боец.
«Свободу Кейну! Многие люди сделали бы на его месте то же самое, — сказал Ковингтон на пресс-конференции после UFC 272. — Не передать словами, как я его уважаю. Мы все время говорим, что сделали бы с тем, кто домогается до твоего ребенка. Он оказался в такой ситуации, и он сделал это. Свободу Кейну! У меня к нему только большое уважение и любовь. Я надеюсь, что его скоро освободят из-под заключения».
Веласкес был арестован 1 марта и переведен в главную тюрьму округа Санта-Клара в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в покушении на малолетнего.

Давид Хачатрян

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