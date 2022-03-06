Уланбеков прокомментировал свое поражение Эллиотту на UFC 272

30-летний боец UFC Тагир Уланбеков (14-2) прокомментировал свое поражение 35-летнему Тиму Эллиотту (18-12) на UFC 272.

«Я смирен с волей Всевышнего, в какой бы ситуации я ни оказался! Спасибо моей команде в лице моих братьев, которые рядом в любой ситуации», — написал Уланбеков в Instagram.

Уланбеков прервал свою победную серию из 5 боев. На турнире UFC 272, который прошел 6 марта на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Уланбеков единогласным решением судей (29 — 28, 29 — 28, 29 — 28) уступил Эллиотту.

Примечательно, что на портале MMA Decisions большинство экспертов отдало победу Уланбекову с минимальным преимуществом.

Давид Хачатрян