«Только в своих мечтах он может победить меня». Чимаев считает, что Бернс напуган

Непобежденный полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) сообщил, что Гилберту Бернсу (20-4) в их предстоящем поединке не помогут навыки, полученные от приглашенных в его лагерь русских борцов.

«Бернс сказал, что мы можем бороться или драться в стойке, — сказал Чимаев в интервью The MMA Hour. — Он сам не знает, что я буду делать. У него стресс. У него в голове большая драма, о которой он думает. Когда ты слушаешь его, то понимаешь, что парню конец.

Он сказал, что пригласил в лагерь двух секретных борцов. Как ты можешь научиться бороться за 2-3 месяца? Да никак. Только в своих мечтах он может победить меня. Он понимает это. Я побил всех парней, которые тренировались со мной в зале и сейчас тренируются с ним. Он об этом знает, и он напуган".

Ранее Бернс сообщил, что пригласил в тренировочный лагерь для боя с Чимаевым двух русских борцов. «Каждый день они тренируются со мной. Они попросили не раскрывать их имена. Я согласился, потому что они показывают мне много техник, которые меняют мой стиль», — сказал бразилец в интервью MMA Fighting.

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США). Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, в то время как Бернс — 2-ю.