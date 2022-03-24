Масвидаль намекнул, что он вышел из тюрьмы

Обладатель титула BMF спросил у своих подписчиков в Twitter, какое заведение сейчас можно посетить.

«Что сейчас открыто?», — спросил Масвидаль в соцсети. Кроме того, менеджер бойца, Малки Кава, подтвердил, что Масвидаль вышел из-под заключения. «Масвидаль сейчас на свободе», — написал Кава в Twitter.

Ранее в сети появилось видео, как Масвидаль выходит из полицейской машины в наручниках и направляется в тюрьму.

21 марта Масвидаль напал на Ковингтона у стейк-хауса в Майами. Бойца обвинили в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, повлекшем за собой тяжкие телесные повреждения. Если Масвидаля признают виновным, ему может грозить до 15 лет тюремного заключения и штраф в размере 10 тысяч долларов.