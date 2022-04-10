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Александр Емельяненко: «У Петра Яна украли победу»

Александр Емельяненко заявил, что у Петра Яна украли победу в бою со Стерлингом
Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко раскритиковал решение судей, обслуживающих чемпионский бой между Алджамейном Стерлингом (21-3) и Петром Яном (16-3) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

«У Петра украли победу, нет сомнений, — приводит matchtv.ru слова Емельяненко. — Даже Дэйна Уайт дал 3-2 в пользу Яна. Опустим вообще первый раунд, в оставшихся очевидна качественная разница между «победными» раундами Стерлинга и победными раундами Петра.

Стерлинг в своих раундах просто садился рюкзаком и не причинял урон, в лучшем случае тратил силы Яна на попытки выйти из захвата, при том что Петр еще и атаковал из данной позиции. А раунды Яна проходили в постоянной атаке и движении вперед. Поэтому даже по итогам четырех раундов считаю, что победа за Петром из-за качественной разницы ведения поединка. А уж если первый раунд добавить, то все еще более очевидно.

Судейство — это отдельный разговор. Каким образом трое судей могут по-разному увидеть один и тот же бой при том, что следят за поединком через мониторы и видят повторы? Они видят одинаковую картинку, понимаете? Видимо, решили судить по личным предпочтениям, а не по бою. Вплоть до влияния политической обстановки, по-другому я не могу понять логику данного решения».

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
ММА
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