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«За один вечер могу с ними разобраться». Исмагулов бросил вызов Пимблетту и Топурии

Исмагулов бросил вызов Пимблетту и Топурии
Давид Хачатрян
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Легковес UFC Дамир Исмагулов (23-1) сообщил, что хочет подраться с Пэдди Пимблеттом (18-3) и Илией Топурией (12-0).

«За один вечер могу с ними разобраться. Пусть просто подпишут уже контракт кто-нибудь», — написал Исмагулов в Instagram, ответив на пост UFC Russia о потенциальном поединке между Пимблеттом и Топурией.

Исмагулов провел в UFC 4 боя. Все бои он выиграл единогласным решением судей. В предыдущий раз россиянин дрался против Рафаэля Алвеса (20-10) 22 мая 2021 года на турнире UFC Fight Night 188.

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