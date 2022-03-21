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Сегодня, 11:56

Топурия: «Пимблетт подерется со мной только в том случае, если Дана наведет на него ствол»

Топурия заявил о желании провести бой против Пэдди Пимблетта
Давид Хачатрян
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Испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия (12-0) сообщил, что больше всего на свете он хотел бы подраться с британцем Пэдди Пимблеттом (18-3). Тем не менее он сомневается, что Пимблетт согласится выйти против него в клетку.

«Он никогда не согласится драться со мной, — сказал Топурия после UFC Fight Night 204. — Только если Дана наведет на него ствол, тогда, может быть, он подпишет контракт на бой. В противном случае он не будет драться со мной. У него не хватит духа. Если мне предложат бой с Пэдди, я готов на любую весовую категорию. Даже если он не сделает вес, я буду драться с ним. Мне плевать на это».

Топурия отправил в нокаут во втором раунде Джея Герберта (11-4) на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне (19 марта). На том же турнире Пимблетт победил сабмишном в первом раунде Родриго Варгаса (12-5).

UFC
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