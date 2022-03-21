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Сегодня, 11:18

Мокаев сломал руку перед дебютом в UFC

Давид Хачатрян
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Уроженец Дагестана, ныне представляющий Великобританию Мухаммад Мокаев (7-0) сообщил, что во время подготовки к дебюту в UFC сломал руку в трех местах.

«За 6 недель до моего боя я сломал руку в трех местах, но я не собирался отказываться от своего дебюта», — написал Мокаев в Twitter.

Также Мокаев добавил, что готов вернуться в клетку в ближайшее время: «Я готов вернуться в клетку как можно скорее! Без травм, могу сделать вес в любое время, готов лететь куда угодно», — написал боец в соцсети.

Мокаев дебютировал в UFC с победы над Коди Дерденом (12-4) на UFC Fight Night 204 в Лондоне (19 марта). Мокаев выиграл сабмишном (удушением гильотиной) на 58 секунде боя.

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