Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал о встрече с футболистом «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром.

«Впервые я познакомился с Неймаром в 2015-м, — сказал Оливейра на канале «Olhar da luta«. - У него был дом в Акапулько, это в Гуаруже, Сан-Паулу. Он отнесся ко мне с уважением, вся его семья приняла меня очень хорошо. Его отец, сестра. Его отец дал мне несколько важных советов, мне они помогли. И вот недавно, после того, как я выиграл пояс, мы встретились снова. Я был у него дома, дал ему пояс. Он держал пояс, и его глаза были полны слез. Был даже момент, когда он повернулся к его отцу и сказал: «Этот засранец говорил, что станет чемпионом, и он им стал». Я очень счастлив, что теперь могу общаться с такими людьми, как Неймар. «Такими» — я имею в виду тех, кому удалось взобраться по гигантской лестнице личной эволюции, сильно вырасти. Неймар всегда пишет мне в соцсетях, поддерживает».

7 мая Оливейра проведет бой против Джастина Гэтжи на UFC 274 в Финиксе.