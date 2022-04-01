Дьюи Купер: «При правильной преемственности дети будут умнее и сильнее родителей в два раза»

Тренер Франсиса Нганну по ударной работе и бывший наставник многих чемпионов мира по боксу Дьюи Купер в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, почему стиль Флойда Мейвейзера так отличался от манеры бокса его дяди Роджера и отца Флойда-старшего.

— Почему стиль Флойда так отличался от стиля его отца и дяди? Они были остро атакующими боксерами, а Флойд стал профессором защиты.

— Потому что это феномен второго поколения. То, что знаете вы, будут знать ваши дети плюс добавят что-то свое. При правильной преемственности ваши дети будут минимум в два раза сильнее вас. Подчеркиваю — при правильной. В два раза умнее, в два раза больше навыков. Потому что они переняли все то, что дали им вы, и добавили к этому свое. Флойд-старший и Роджер дрались агрессивнее, чем Флойд, особенно Роджер, который только и хотел, что довести удар правой (смеется). Они вложили все свои знания, весь опыт своих успехов и неудач во Флойда, плюс вложил в эту кучу свои знания и Джефф Мейвейзер, который как раз был боксером защитного стиля. И Флойд-младший оказался достаточно умен, чтобы правильно впитать все эти знания.

Он начал боксировать в два года, был от природы хорошим атлетом, здорово играл в баскетбол, высоко прыгал, абсолютно не ленивый от природы — что я лично считаю главным качеством, его с самого раннего возраста тренировали чемпионы мира — в итоге мы складываем все это в одно целое и получается гениальный отпрыск. Флойд наследовал все правильно и четко. Это гений бокса, но, повторюсь, все началось с его отца и дяди, чей опыт создал базу. Второе поколение всегда сильнее первого, если есть преемственность и родители вложили время и все, что у них есть, в детей. В таком случае дети всегда будут сильнее родителей.

Флойд Мейвейзер-младший закончил карьеру боксера в августе 2017-го, победив нокаутом Конора Макгрегора. За 21 год на профессиональном ринге он выиграл 26 титульных боев.