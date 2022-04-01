Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи на YouTube-канале «Dan and Don's Toxic Masculinity Podcast» вспомнил, как много лет назад он отработал целое лето на шахте в Аризоне.

— Джастин, твой отец — хороший мужик.

— У меня вся семья хорошая. По отцу мы шахтеры в трех поколениях, все работали на рудниках Южной Аризоны. Мама — стопроцентная мексиканка, ее мама, моя бабушка — вообще не говорит по-английски. Мой отец — немец. Они с мамой ходили в одну школу. Отец работал в Брисби, это прям на самой мексиканской границе, тогда в пограничной загороди были дыры, люди приходили из Мексики и работали на шахтах. Вообще, мать моего отца получила американское гражданство, после того, как Аризона вошла в состав США. И тогда же у моей бабушки-мексиканки появилась возможность сдать тест на получение гражданства, и она тоже в итоге получила его. Думаю, физическая сила, плотные кости мне достались от отца. От матери — желание соперничать. Она вечно занятой человек.

— Ты работал на шахте сам?

— Я работал одно лето. Мне этого хватило, чтобы понять — лучше получать по лицу, чем работать там. Это очень тяжело и опасно. Мой отец работал на шахте 37 лет, за это время 17 его коллег погибло. И отец сейчас ни хрена не слышит из-за этой работы. Эта шахтерская жизнь не для меня, спасибо.