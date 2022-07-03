Алекс Перейра: «В бою со мной Адесанья должен выглядеть лучше»

34-летний бразильский боец UFC Алекс Перейра (6-1) уверен, что у действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) мало шансов на победу, если он будет драться с ним так же, как с Джаредом Каннонье (15-6).

«Мне было неинтересно смотреть за этим поединком, при этом все фанаты освистывали их, — сказал бразилец в интервью BT Sport. — Надеюсь, он будет тренироваться усерднее, потому что-то, что он показал сегодня, не идет ему на пользу. В бою со мной он должен выглядеть лучше, чем-то, что он показал сегодня.

Я буду драться лучше, чем в прошлых двух боях с ним. Ни у него, ни у его оппонента не было защиты, в то время как этот аспект является моей сильной стороной».