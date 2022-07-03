Адесанья ответил Джону Джонсу: «Он полон зависти и неуверенности в себе»

Адесанья заявил, что ничего не хочет слышать о Джоне Джонсе

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) ответил на сообщение бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1), заявив, что даже ничего не хочет о нем слышать.

«К черту Джона Джонса. Пошел он! Я даже не хочу слышать об этой *****. Зачем он говорит о моих ногтях? Он полон зависти и неуверенности в себе. Он ****», — приводит слова Адесаньи издание BJPenn.

Ранее Джонс написал в Twitter, что Адесанья не победит Алекса Перейру (6-1) со своими «глянцевыми ноготками» и такой стойкой, которую он продемонстрировал в бою с Джаредом Каннонье (15-6) на UFC 276.

Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.