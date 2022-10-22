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Шара Буллет — о бое Махачев — Оливейра: «Ничего страшного, если у Чарльза будет еще одно поражение»

Шарабутдин Магомедов поделился мнением о бое между Махачевым и Оливейрой
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Претендент на титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Шарабутдин Магомедов поделился мнением о бое за вакантный титул UFC в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«У Махачева есть все шансы победить, — сказал Шара Буллет «СЭ» перед турниром UFC 280 в Абу-Даби. — У него есть прессинг в борьбе, давление, он любит в борьбе доминировать. Думаю, как минимум, Ислам будет по очкам вести первые три раунда. Если Чарльз не сделает болевой или не последует сокрушительный удар, то в 4-5 раундах будет решаться то, чья выносливость сильнее. Чарльз уже прошел огонь и воду, и у него много поражений. Ничего страшного, если у него будет еще одно поражение».

Махачев и Оливейра возглавят турнир UFC 280, который состоится сегодня, 22 октября, в Абу-Даби.

Ислам Махачев
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