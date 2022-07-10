Рафаэль Физиев получил пятый бонус подряд по итогам UFC on ESPN 39

10-й номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-1) в очередной раз удостоился бонуса в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера».

Физиев в главном бою вечера победил Рафаэля Дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде. Этот бонус стал для азербайджанского бойца пятым кряду.

Бонус за «Бой вечера» забрали Джейми Малларки (15-5) и Майкл Джонсон (20-18). Поединок закончился раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28) в пользу Малларки. Также бонуса за «Выступление вечера» удостоился Чейз Шерман (16-10) благодаря победе над Джаредом Вандераа (12-9) техническим нокаутом в третьем раунде.

Турнир UFC on ESPN 39 состоялся 10 июля в Лас-Вегасе, США.