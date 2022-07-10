Александр Емельяненко: «Федор смотрит мои бои. Узнаю это через родителей»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) рассказал, что его родной брат Федор Емельяненко (40-6) следит за его карьерой в ММА.

«Он будет смотреть [бой с Антонио «Бигфутом» Сильвой], — сказал Емельяненко в интервью, фрагмент которого был опубликован на его YouTube-канале. — Он хоть и не признается, что смотрит мои бои по телевизору, по интернету, и я знаю, что он будет смотреть этот бой. Узнаю это через родителей, его окружения. Он думает, что я не знаю про его жизнь, но у меня даже в его окружении есть шпионы, которые постоянно мне докладывают, что, как и где происходит».

Емельяненко следующий бой должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.

