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Сегодня, 11:12

Александр Емельяненко: «Федор смотрит мои бои. Узнаю это через родителей»

Александр Емельяненко рассказал, что Федор смотрит его бои
Давид Хачатрян
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Российский боец Александр Емельяненко (28-9) рассказал, что его родной брат Федор Емельяненко (40-6) следит за его карьерой в ММА.
«Он будет смотреть [бой с Антонио «Бигфутом» Сильвой], — сказал Емельяненко в интервью, фрагмент которого был опубликован на его YouTube-канале. — Он хоть и не признается, что смотрит мои бои по телевизору, по интернету, и я знаю, что он будет смотреть этот бой. Узнаю это через родителей, его окружения. Он думает, что я не знаю про его жизнь, но у меня даже в его окружении есть шпионы, которые постоянно мне докладывают, что, как и где происходит».
Емельяненко следующий бой должен провести против Вячеслава Дацика (6-8) на Hardcore Boxing в сентябре.

Александр Емельяненко
Федор Емельяненко
ММА
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