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Сегодня, 09:49

Опубликованы судейские записки боя Физиева и дос Аньоса на UFC on ESPN 39

Давид Хачатрян
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Судейский записки после боя Физиева и дос Аньоса.
В главном бою вечера UFC on ESPN 39 10-й номер рейтинга UFC в легком весе Рафаэль Физиев (12-1) одержал верх над 37-летним бразильским легковесом Рафаэлем дос Аньосом (31-14) техническим нокаутом в начале пятого раунда.
Согласно опубликованным UFC судейским запискам, если бы бой дошел до решения судей, то, скорее всего, победу бы одержал азербайджанский боец. Двое из трех судей отдали Физиеву первые три раунда (10-9), а 4-й раунд — дос Аньосу (10-9). Однако один судья отдал первые два раунда Физиеву (10-9), а 3-й и 4-й — дос Аньосу (10-9).
Физиев победил дос Аньоса техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.
Рафаэль Физиев
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