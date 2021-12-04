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Боец ММА Вагабов: «Дацик делал в тюрьме грязные вещи. Хочу спросить у него за это»

18:15
Вячеслав Дацик. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вячеслав Дацик. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Действующий чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов в интервью «СЭ» рассказал, как возникла идея проведения поединка с Вячеславом Дациком по прозвищу Рыжий Тарзан.

«Сказал руководству AMC Fight Nights, что хотел бы разделить клетку [с Дациком]. Я тогда говорил про ММА, — сказал Вагабов. —  Рассказал причины, которые касаются его прошлого и моего. У меня ничего с ним не пересекалось, просто по знанию прошлого касаемо тюрьмы вещи, которые я считаю неприемлемыми и грязными, я бы хотел за это у него спросить».

«Личное он никогда не задевал, а задевал он общее. Общее арестантов — таких же людей, которые завтра окажутся на свободе. Хочу, чтобы это было уроком ему и для каких как он».

Бой по правилам бокса может пройти под эгидой AMC Fight Nights. Ранее Дацик в своем Instagram ответил Вагабову, что бил в тюрьме насильников и барыг.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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